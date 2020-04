Arvustus. Kreeka mütoloogia elab tänapäeva lugudes

Arvustus pärineb Linda Järve blogist Kruusatee.

Ükski lugu sellest raamatust ei ole lugejale uudiseks. Ei saagi olla, sest ajad ja olud on need kinnistanud inimkonna mällu, järelikult ka meie mällu. Kui mitte terviklugudena, siis mõne väljenduse, sõna, taime, tegevuse või millegi muuna – Kreeka mütoloogilise maailma puudutusest pole me ilma jäänud ka siis, kui seda täiesti täpselt ei adu.

Stephen Fry ei salga, et on oma ümberjutustuste kirjapanekul üheks aluseks võtnud USA klassikalise filoloogi Edith Hamiltoni "Antiikmütoloogia" (1942). See raamat on Hardi Tiiduse tõlkes ka eesti keeles ilmunud ja tekitas oma ilmumise ajal (Eesti Raamat, 1975) tõelise ostubuumi. Õnnelikud olid need, kel selle raamatu mingil moel said, Tiraaž oli toona 24 000 eksemplari ja vist suurem osa sellest läks oma teed n-ö althõlma, poelettidele jõudmatagi.

Fry muidugi ei tea meie tolleaegsest ostubuumist ja lugemisekstaasist seoses Kreeka müütidega midagi, aga Hamiltonist arvab ta väga hästi. Sellel taustal on huvitav tõik, et kui Hamilton oli oma sõnul lähtunud sellest, et tema lugeja "ei hakka küsima, kui huvitavalt olen mina need lood ümber jutustanud, vaid tahab veenduda, kui lähedale ma suudan tuua lugeja originaalile", siis Fry on lasknud oma fantaasial vabalt lennata, ei väldi erootilisi ja vägivaldseid episoode ning tõdeb, et Kreeka müütide maailma sukeldumisel on kõige tähtsam nauding.

Erilise põhjalikkusega kirjutab Fry oma poegi aplalt ahmivast Kronosest, üllast ja ettemõtlevast Prometheusest, kaunist Psychest, kes ei suuda vaikida oma suhtest Erosega, Phaethoni hukkumisest, meditsiini sünnist, aga neid lugusid, mille puhul on märgata kirjutaja kiindumust ühte või teise müüti on selles raamatus hästi palju.

Psyche ja Erose lugu on tal kirja pandud muinasjutulise lopsakusega, lausa luksuslike kirjeldustega, mis johtub küllap ka sellest, et Fry rõhutab selle armastusloo sarnasust paljude lemmikmuinasjuttudega Kaunitarist ja Koletisest või Tuhkatriinu-lugudega.

Enamik neist müütidest, mida Fry uuesti ümber pajatab, on kirja pandud väga filmilikult – kerge on kujutleda, missugune võiks olla tema lemmiktegelaste käekäik kinolinal või lavalaudadel. Küllap johtub see ka müütide ümberjutustaja pikaajalisest loometegevusest hinnatud koomiku ja näitlejana.

Eriliselt on ta pühendunud dialoogidele ja lugeja hakkab märkamatult isegi uskuma, et võib-olla tõesti jumalad, titaanid, haldjad ja kõik muud noil kaugetel aegadel just niimoodi rääkisid. Miks mitte uskudagi, sest ega me tea ju, mida ja kuidas keegi ütles, veel vähem teame nende mõtetest, aga Fry näikse kohati justkui jumalate peades istuvat ja nende mõtteidki kuulavat.

Kuidas suhelda jumalatega, see on inimkonda alati huvitanud. Aga me ju oskame seda. Kindlasti ripsutavad paljud ka praeguse koroonapuhangu poolt pealesunnitud koduspüsimise ajal tiiba Dionysosega, lootes maha pidada mõne veinilõhnalise pralle.

Maailm on tulnud Kaosest ja kunagi kauges tulevikus pöördub võib-olla Kaosesse tagasi. Aga seni rõõmutsegem nii headel kui ka halbadel aegadel. Unustamata siiski, et inimese ajaloos aina kordub ja kordub üks õppetund, mille Fry on lühidalt üles tähendanud niiviisi:

"Jumalatega ei tohi jamada. Jumalaid ei tohi usaldada. Jumalaid ei tohi pahandada. Jumalatega ei tohi kaubelda. Jumalatega ei tohi võistelda. Jumalatega ei maksa üldse mingit tegemist teha. Kõiki õnnistusi tuleb pidada needuseks ja kõiki lubadusi lõksuks. Ennekõike aga ei tohi jumalaid kunagi solvata. Mitte iialgi."

Natuke üllatas, et ma ei leidnud raamatust sisukorda, küll aga tuleb tunnustada sisukaid joonealuseid märkusi, milles müüte avarapilguliselt seostatakse nüüdisajaga, põhjalikku registrit, pildilisa ning kaanekujundust, milles sinine ja kuld on mänglema pandud.

Fry raamatut sobib lugeda nii neil, kes Kreeka müütidest vähe teavad, kui ka neil, kel on tugevam alus all.