Esilinastus: Piibe Kolka "Isiklik sajand. Mart Lepa kunstikogu"

Ekspositsiooniruumis kahel ekraanil vaadeldav dokumentaal portreteerib hetkel vabatahtlikus karantiinis viibivat legendaarset kunstikogujat, või nagu Kaido Ole filmis nendib "Eesti kultuuri narkokoera" Mart Leppa, kes on aastakümneid jaganud kodu ja elu tuhandete silmapaistvate kunstiteostega.

Lisaks Mart Lepa meenutustele ja mõtisklustele arutlevad filmis üpris hullumeelse erakollektsiooni ja selle ekstsentrilise omaniku fenomeni üle kunstnikud Ludmilla Siim, Peeter Laurits ja Kaido Ole. Peeter Laurits nimetab filmis Lepa aastakümneid väldanud kogumispraktikat vaimseks seikluseks, mille oluliseks osaks on olnud nii hea koostöö erinevate kunstnikega, kui järjepidev töö kunstikogu teoste tutvustamisel publikule. Fanaatilise kogumisega parralleelselt on Lepp aastakümnete vältel koostanud mitmeid näitusi ning andnud välja hulganisti katalooge.

Praegu, mil paljud vabakutselised loovisikud on raskes olukorras, võiks Lepp, kelle kogumispraktikas on olnud olulisel kohal enda tegevusega kunstnike toetamine ja nende loomingule tähelepanu osutamine, olla omamoodi eeskujuks. Just praegu võiksid erakogujad ning kunstimetseenid leida võimalusi kunstnike teoste ostmiseks ja seeläbi autorite ja nende loomingu toetamiseks.

Režissöör Piibe Kolka, operaatorid Piibe Kolka, Rūta Pakalne, monteerija Piibe Kolka, helikujundaja Patrick Tubin McGinley, värvimääraja Alis Mäesalu, toimetaja Eda Tuulberg.

Piibe Kolka "Isiklik sajand. Mart Lepa kunstikogu" – dokfilm kunstikogujast Mart Lepast from SA Eesti Kunstimuuseum on Vimeo.