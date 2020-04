Kriisiluuletus | Veronika Kivisilla. Nii ütlemata lühinägelik olin ärgates

Nii ütlemata lühinägelik olin ärgates.

Pahurast ninaotsast kaugemal polnud muud kui udu.

Ei midagi, peale talumatult pika öö ja päeva

ja otsata ootuse

ja neidki nägi ainult kõõritadas.

Kusagil pidi ent olema midagi veel.

Ei võinud ju, et olen ainuke tõre täpp

ses lõputus läbistamatus ähmasuses.

Olingi siis otsides teel,

kuppel kõrvuni, tänavaid tüütuks tembeldades.

On ehk teine täpike veel, vahest terve trobikond,

On kuskil laiem pilt, kõrgem kaar ja kuppel,

täppidest kett või kee?

Kui mõtlesin just loobuda, tuli Lootuse puiestee

ja udust ilmus tuhandeid tantsisklevaid täppe,

kes nagu virvatuled vedasid edasi.

Unistuse tänav.

Ei teadnud, et see olemas on.

Ei uskunud vist.

Nii lähedal, et lühinägelikki leiab üles

ja kui usub, võib saada kaugele nägijaks,

kaugele-kõrgele nägijaks ja kuuljaks

Jah, on otsata pikk, on ähmane.

On tüütuid tänavaid, mis kuhugi välja ei vii.

Aga üks väikene põige...

Alles on tähenduslikest täppidest keed!

Ja Unistuse tänav

mis unistajaid alati ühendab

ja igatsejaid kokku viib.

Üks igatsev hõige...

Näe, neid pisikesi täppe

teineteise kaisus ja kurgu all,

neid õnnelikke täppe,

kellel on millest unistada

ja kes moodustavad nii tohutu tähenduslikke

ühendusi, sirgeid ja sildu,

kaari ja kupleid.

Seisin varahommikul Unistuse tänaval.

Kinnitan, ta on olemas.

Ta on ja jääb alles.

Tuleb vaid minna Lootuse puiesteele

ja sealt siis pöörata

õigele poole