Georg Otsa mälestusmärgi ideekonkursi võidutööks valiti "Muusa"

Georg Otsa mälestusmärgi ideekonkursi võitis võistlustöö "Muusa" mille autorid on skulptorid Ilme ja Riho Kuld, maastikuarhitekt Kristofer Soop (mimikri stuudio OÜ) ja arhitekt Ott Alver (Arhitekt Must OÜ).

Tallinna linn premeerib võidutöö ideekavandit 10 000 euroga ning võidukavandi teostamiseks sõlmib Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet võidutöö autoritega vastava töövõtulepingu.

Žürii esimehe, Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul paistis "Muusa" silma nii linnaruumiliste kvaliteetide kui klassikalise lähenemise poolest. "Teose kunstiline kujutusviis on mitmetahuline, sest Otsa portreed on kombineeritud dünaamiliste abstraktsete vormidega," kinnitas ta ja lisas, et linnaruumiliselt tekib Estonia teatri- ja kontserdimaja ette terrassilaadne nn omaruum. "Viibimis– ja peatumiskoht, mis ei vähenda rahvusooperi hoone mõjusust, vaid pigem toob seda esile."

"On oluline, et töö ideekavandiga jätkuks, et töö teostamise etapis tabaksid töö autorid suurema sarnasuse Otsa kui isikuga, kaaluda võiks ka kunstilisi võimalusi skulptuur rohkem tänasesse päeva tuua," rõhutas Belobrovtsev.

Žürii otsustas, et hindamisele esitatud 11 töö hulgas ei leidu teise ega kolmanda preemia väärilist kavandit. Ostupreemia (1000 eurot) vääriliseks tunnistati võistlustööd "Bariton", mille autorid on skulptor Vergo Vernik ja arhitektid Toivo Tammik ja Andres Mägi (OÜ AB Ansambel), ja "Paralleelmaailmad", mille autorid on Hillar Viks, skulptor Seaküla Simson ja arhitektid Reet Valk ja Urve Konts (OÜ R. Valk Arhitektuuribüroo).

Žüriisse kuulusid lisaks Belobrovtsevile veel Rahvusooper Estonia peadirektor Aivar Mäe, Tallinna linnaplaneerimise ameti juht Ignar Fjuk, Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juht Ain Valdmann, arhitekt Mihkel Tüür, skulptorid Kirke Kangro ja Edith Karlson ning Estonia Seltsi juhataja Mart Mikk.