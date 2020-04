Rahvusraamatukogu kutsub koolinoori osalema GIF-piltide ja meemide loomise konkursil "Paneme vanad plakatid ja postkaardid elama!" . Konkursi eesmärk on tutvustada noortele rahvusraamatukogu digiarhiivides leiduvaid materjale ning pakkuda loovat tegevust koolivaheaja veetmiseks.

GIF-id või meemid tuleb luua Rahvusraamatukogu andmebaasides (digitaalarhiiv DIGAR ja DIGAR Eesti artiklite arhiiv) leiduva materjali põhjal. Konkursil osalejatele on antud vabad käed kasutada neis leiduvat materjali maksimaalselt mänguliselt ja loovalt. Osaleja võib lähtuda teemast, mis teda ennast kõnetab, või valida mõne raamatukogu poolt pakutud teemadest: "Oh ajad, oh kombed!", "Inimene ja loodus" ning "Tehnilised imed meie ümber".

Konkurss toimub kolmes vanuseastmes: algkool, põhikool ja gümnaasium. Üks osaleja võib konkursile esitada mitu tööd. Iga vanuseastme parimaid ootavad auhinnad. Võitjad kuulutatakse välja ja parimad tööd avaldatakse rahvusraamatukogu hariduskeskuse lehel, raamatukogu Facebookis ja Instagramis.

Konkurss kestab 8. maini 2020.