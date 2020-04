Rahvusraamatukogu jälgib olukorda ning püüab viivisepoliitika ja laenutustähtaegade muutmisega piirata inimestel vajadust kodunt välja tulla.

Tagastatud raamatud paneb rahvusraamatukogu 5-7 päevaks eraldi ruumi hoiule, mis tähendab, et sel perioodil saab neid küll tellida, aga kätte saab raamatud alles raamatukarantiini lõppedes. Karantiini ajal on raamatud endiselt need tagastanud lugeja nimel, aga viiviste pärast ei pea muretsema, kuna kõik viivised on juuni alguseni peatatud.

Ligipääs varem piiratud andmebaasidele

Rahvusraamatukogu pakub kriisiga seoses registreeritud lugejatele interneti kaudu juurdepääsu kuni 40-le litsentsiandmebaasile erinevatest valdkondadest, millest osa on varem olnud Eesti tarbijale suletud. Populaarsed andmebaasid on näiteks klassikalise muusika voogedastus-teenus MediciTV ja rahvusvaheliste ajalehtede ja ajakirjade platvorm PressReader.

Need ja paljud muud andmebaasid on ligipääsetavad kasutades Rahvusraamatukogu otsinguportaali ja e-kataloogi ESTER.

Inimkontaktivaba laenutus jätkub

Rahvusraamatukogu korraldas eriolukorra algul laenuteenuse ümber inimkontaktivabaks. Nii saab raamatuid tellida e-kataloogi ESTER kaudu või võttes raamatukoguga otse ühendust e-kirja või telefoni teel. Eriolukorra jooksul saab laenata ka neid lugemissaalide raamatuid ja noote, mis e-kataloogis ESTER on staatusega "kohalkasutus".

Tellitud raamatud saab kätte peaukse kõrvalt elektroonilisest Raamatukapist ööpäevaringselt. Samuti raamatukogu fuajeest tööpäevadel kell 12-17, kus raamatud on paigutatud laudadele perekonnanimede ja tähestiku alusel. Raamatukapist ja fuajeest pakkidena laenutades ei puutu inimesed kokku teenindajaga ning palume teiste võimalike klientidega hoida distantsi vähemalt 2 meetrit.

Lugejatele paneb raamatukogu südamele raamatud Raamatukapist ruttu ära võtta, sest huvi laenutuse vastu on tohutult kasvanud. Samuti kutsub raamatukogu lugejaid üles tagastustega mitte kiirustama.