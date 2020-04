Vanemuise draamatrupist ilmus fotoraamat

dRAAMAT on Vanemuise 150. sünnipäevale pühendatud fotoprojekt, mis jälgib draamatrupi tegemisi juubelihooajal. Fotod on valminud fotograaf Maris Saviku, Vanemuise draamajuhi Tiit Palu ja Vanemuise draamatrupi ühistööna.

dRAAMATul ei ole narratiivi. Need on pildiread, mis juhtusid ettekavatsematult, painutamata, kommenteerivad tegijad. Siit ei leia reklaamiks või arhiveerimiseks mõeldud klassikalisi lavastusfotosid. Piltidele on püütud mõtlevad inimesed – proovides ja proovide vahel, etendusteks valmistumas, lavastusi taastamas ja uusi loomas. Mittelavastuslikult, sättimata, "nii nagu on".





"Selles raamatus on pilte kõigist Vanemuise draamatrupi liikmetest: näitlejad, lavastajad, dramaturgid," rääkis Tiit Palu. "Tulevad uued lavastused, vahetuvad inimesed, muutuvad ootused teatrile. Oleme harjunud saalis istudes nägema näitlejaid laval, Maris Saviku fotod on nagu kõrvalpilgud, mis avavad teisi maailmu."



"Need on hetked, mis olid just siin ja sellised ning enam need ei kordu. Just kaduvus ning see, millise tunde möödunu meisse alles jätab, kannab mind. Aja kaja, mida polegi päriselt võimalik dokumenteerida, ainult mäletada," sõnas raamatu autor Maris Savik.

"Siin on nalja. Eneseirooniat. Väsimust. Rõõmu. Segadust. Piltides kulgevaid vestlusi. Filosoofiat. Küllap on siin lõpuks ka rolle ja maske. Ja ehkki dRAAMATus on ka mõned kokkulepitud portreesessioonid näitlejatele armsates või mingil muul põhjusel just sel hetkel olulistes kohtades, ei räägi selle raamatu leheküljed mingit kokkulepitud lugu. Ma vaatan otsa inimesele. Päriselt otsa, teadmata, mis järgmiseks juhtub või millega see lõpeb. Eesriiet ei ole," kirjeldas Savik.



Maris Savik on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallas fotograafia erialal, on töötanud Vanemuise teatris valgusmeistrina ning teinud fotokujundusi lavastustele.