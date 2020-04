Eesti Rahvusraamatukogu ja Tartu Ülikool osalevad raamatute digiteerimise projektis

Eesmärk on teha digitaalselt kättesaadavaks uuemad eesti autorite teosed 20. ja 21. sajandist. Raamatukogud ootavad ettepanekuid, milliseid eesti autorite koostatud õppematerjale ja raamatuid võiks esmajärjekorras digiteerida. Tartu Ülikooli raamatukogu projektijuhi Elena Sipria-Mironovi sõnul aitab raamatute digiteerimine parandada suure nõudlusega õppematerjalide kättesaadavust.

"Kriisisituatsioon näitas väga selgelt, et vajadus on olemas ja nii õpetamisel kui õppimisel on e-materjalide kättesaadavusel väga oluline roll. See valik, mis puudutab just uuemaid raamatuid on loomulikult kesine, meil on küll olemas raamatukogusid, kes laenutavad e-raamatuid, meil on olemas ka e-õpikute keskkond, aga see ikkagi ei kata kõikide inimeste vajadusi," ütles Sipria-Mironov "Aktuaalsele kaamerale".