Tantsuagentuur tähistab rahvusvahelist tantsupäeva veebiprogrammiga

ETA Tantsukooli õpetajad viivad 29. ja 30. aprillil kooli Youtube´i kanalil läbi veebipõhiseid live-tantsutunde. Programm #etants pakub pooletunniseid liikumisvõimalusi erinevates stiilides ja erinevate professionaalsete tantsuõpetajate eestvedamisel nii algajatele kui ka edasijõudnutele.

Lisaks live-tundidele võib samast kanalist leida erinevaid treeningvideoid igapäevaseks füüsiliseks tegevuseks. Praeguseks on kogunenud veebipõhiseid tantsutunde väga erinevatele tasemetele ja eelistustele ning kaasa saavad teha nii kogenud tantsijad kui ka pere kõige pisemad koos oma vanematega.

"Huvitegevus on oluline pingemaandaja. Praegu, mil igapäev on tavapärasest nii erinev, peab inimestel olema võimalus enesele aega võtta. #etants pakub selleks mõnusat võimalust kodust lahkumata", märkis tantsuagentuuri kommunikatsioonijuht Maarja Pärn.

#etantsu programmi leiab ETA Tantsukooli Youtube'i kanalilt.

Lisaks avas Koolitants eelmise nädala lõpul Youtube´is kanali "Tants on kunst" ning toob vaatajate ette valiku noorte tantsukunsti. Kuni mai lõpuni on igal nädal võimalik vaadata üht Koolitantsu Kompanii varasematest tantsulavastusest. Koolitantsu Kompanii on üle-eestiline noorte tantsukompanii, mis toob kokku tantsijad erinevatest tantsukoolidest. Koolitantsule iseloomulikult on Koolitantsu Kompanii tantsulavastused erinevates tantsužanrites.

"Meie veebipõhine teatrisaal sai loodud seoses praeguse olukorraga, mil teatrisse pole võimalik minna. Et tantsukunsti viljelevad noored meie ümbert kuhugi ei kaoks, viisime lavastused Youtube'i," sõnas Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergstein.

Koolitantsu veebipõhise teatrisaali mängukava:

"Esimene lend" (koreograafid Tuomo Railo, Liisa Laine, Olga Privis, Argo Liik), 2015

"Su ärkvelolek on uni" (koreograaf Kaja Lindal), 2016

"Minu rada" (koreograaf Eliisa Sirelpuu), 2018

"Kitš" (koreograaf Ruslan Stepanov), 2017

"Ärka üles" (koreograafid Maarja Pruuli, Kadi Aare), 2019