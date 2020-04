Rahvusvahelisel tantsupäeval jagati omaalgatuslikke etenduskunstide auhindu

Esmakordselt andsid auhinnad välja ZUGA ühendatud tantsijad. "Alustame endale lähemalt, arvestades 2 + 2 olukorda anname välja 2 auhinda. Me ei välista, et auhindu võib edaspidi olla rohkem või vähem. Mõttelise auhinna anname kogu tantsukogukonnale," selgitasid nad. Auhinna Hea Heli laureaat on Lauri-Dag Tüür ja auhinna Väärt Valgus laureaat Oliver Kulpsoo.

Interaktiivne Üksus MTÜ tunnustas Alissa Šnaiderit julguse eest luua lavastus, mis nii suurejooneliselt eri meediumite sümbioosiga mängib. Oliver Kulpsoo nimelise auhinna pälvis Karolin Tamm. Žüriis olid lisaks Oliver Kulpsoole ka eelmised laureaadid Mairika Plakso, Raho Aadla ja Kai Valtna.

Patrick R. Vesi auhinna ennastsalgava tegevuse eest etenduskunstide väljal 2019. aastal pälvis Maike Lond Malmborg.

Henri Hüti nimelise muusikalise kujunduse eripreemia pälvis Robert Nikolajev esteetilise närvi tabamise eest lavastuses "You Will See So Many Pretty Things".