Teatrid loodavad, et suvelavastusi lubatakse korraldada

Tartu kaks teatrit on etendustegevuse saalides sügiseks peatanud. Kollektiivid siiski palgata puhkusele saadetud ei ole, sest töö käib suvelavastuste ettevalmistamisega. Seega loodavad teatrid, et suvelavastused ei liigitu Eestis suurürituste alla, mida sellel suvel korraldada ei saa.

Tartu Uue teatri loovjuht Ivar Põllu ütles, et kui koroonaviiruse levikuga seoses kehtestati eriolukord ja esimesed piirangud, tühistas ka Uus teater esimese hooga kõik märtsi- ja aprillikuu etendused, lükates need edasi mai- ja juunikuusse. Kuna praeguseks on selgunud, et teatrisaali ei pääse inimesed nii pea, on Uue teatri etendused taas edasi lükatud, seekord sügisesse.

"Piletid, mis on ostetud kevadistele etendustele, kehtivad sügisel etendustel, mis saab õige pea ehk välja kuulutatud," ütles Põllu.

Sarnaselt Uuele teatrile on tegutsenud ka Vanemuise teater, mille saalidesse külastajad samuti tagasi oodatud alles septembris. Vanemuise teatri juht Kristiina Alliksaar ütles, et aprillis on töö suletud uste taga jätkunud, kuid mais ja juunis on teatri rahvas otsustanud minna kollektiivsele puhkusel.

"See annab meile teistpidi aega, et vaadata ja püüda aru saada, mis toimub, millised suunised valitsuselt meile tulevad ja siis olla valmis reageerima vastavalt muudatustele," rääkis Alliksaar.

Eelnev ei tähenda siiski seda, et mainitud teatrid oleksid kriipsu peale tõmmanud ka suvisele hooajale. Nii näiteks on Uues teatris ettevalmistamisel Vahur Afanasjevi romaani "Serafima ja Bogdan" järgi tehtav suvelavastus, mis peaks etenduma augustis ja mille piletid on müügis.

Ka Vanemuine müüb juba pikemat aega pileteid oma suvelavastusele, milleks on eelmisel aastal esietendunud Ain Mäeotsa lavastatud "Kirvetüü". "Kirvetüü" peaks publikuni jõudma juulis. Kas ka suvelavastused plaanitud kuupäevadel rahva ette jõuavad, selles Põllu sõnul väga kindel olla ei saa.

"Meil on olnud mõlemat pidi signaale. On öeldud ju ka kultuuriministri poolt, et suvelavastused ei käi selle piirangu alla, et suvelavastus vabas õhus ei ole massiüritus, et massiüritus on ikkagi selline suurem kontsert, kus on juba üle 1000 inimese. Me päris täpselt ei tea, kas me saame seda teha või mitte, aga me enda poolt ikkagi jätkame ettevalmistusi, et hiljemalt mai lõpuks teha lõplik otsus," lausus Põllu.

Alliksaare sõnul on ka Vanemuises plaanid tehtud, kuid kindel ei saa olla milleski.

"Oleme erinevad stsenaariumid teinud ja plaanid läbi mõelnud, midagi ei ole teha, olukord on selline. Et juhul kui tõesti me juulikuus ei saa mängida "Kirvetüü" etendust, siis me mängime järgmise aasta juulikuus. Inimesed, kes seda soovivad veel näha, ilma kindlasti ei jää," ütles Alliksaar.

Kultuuriminister Tõnis Lukas on hiljuti öelnud, et see, millise publiku arvuga üritust mõistetakse suurüritusena ja kas selle alla liigituvad ka suvelavastused, see selgub maikuu teises pooles.