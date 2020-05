Kultuuripealinna foorum: mida õpetas kriis?

Foorumi "Milliseks kujundame kultuurikorralduse uue ajastu?" esinejad tutvustavad ka, kuidas nad on ületanud raskusi leidlike ja ettevõtlike lahendustega nagu veebitantsutunnid, piletimüügiga kodukontserdid või videotuurid muuseumites. Osavõtt Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 programmi kuuluvast kontaktivabast foorumist on kõigile tasuta, kuid enne on vaja registreerida.

Kultuurikompassi ürituste sarja kuuluv foorum algab kell 13 ning koosneb kolmest osast. Esimeses plokis pealkirjaga "Millised on uue olukorra esimesed mõjud?" räägib Virgo Sillamaa kriisi mõjudest Eesti muusikavaldkonnale, Marleen Viidul annab ülevaate eriolukorrast Tartu linna kultuurivaldkonnas ning Astrid Hallik piirangute mõjust maakonna kultuurielule. Foorumi teises osas "Kuidas tullakse toime piirangutega ja leitakse uusi lahendusi?" jagavad praktilisi kogemusi teatrijuht Vahur Keller, Krõõt Kiviste Shaté tantsukoolist ja Joanna Hoffman Tartu Kunstimuuseumist.

Uusi lahendusi tutvustab ka helilooja ja muusik, Eesti esimese karmoškaõpiku autor Matis Leima, kes korraldas eriolukorra ajal kolm kontserti, millest üks oli katse püstitada maailmarekordit. Publik sai muusikut tunnustada nii piletimüügi- kui annetuskeskkonna kaudu. "Realiseerisin end läbi interneti päris edukalt," nentis Leima, kelle sõnul seisnes tema edu selles, et ta tegi midagi, selmet jätta võimalus kasutamata: "Ma tegin konkreetseid asju, millel oli publik ning millest jäid alles ka salvestused."

Eriolukorra ajal korda ära proovitu, millest Leima räägib foorumil lähemalt, toetab mitmekülgse muusiku tegevust ka edaspidi. "Ma ei unusta seda kogemust, mida sain veebi kaudu inimeste meele lahutamisest," nentis ta. "Päris elus kontsert on minu jaoks number üks, kuid veebikontserte hindan senisest palju kõrgemalt. Varem ei kaalunudki ise veebis kontserti anda, sest polnud sundi seda proovida."

Foorumi "Milliseks kujundame kultuurikorralduse uue ajastu?" võtab kokku kirjaniku ja kultuurikriitiku Berk Vaheri, kultuurijuhi ning õppejõu Marko Lõhmuse ja IT-visionääri Linnar Viiki arutelu teemal "Kas me muudame oma kurssi jäädavalt?". Vestluseid juhib ja publiku küsimusi esinejatele vahendab moderaator Urmas Vaino.