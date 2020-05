Jaak Allik Johannes Käbini mälestusteraamatust: sain aru kohtadest, kus ta tahtlikult mäletab valesti

Jaak Allik rõhutas, et väga oluline roll raamatus "Aastate ja kauguste tagant" on ka joonealustel märkustel, kus on lugeja jaoks tehtud märkus neile kohtadele, kus Käbin on mõnd sündmust, hetke või fakti mäletanud valesti. "Ma sain väga selgelt aru ka kohtades, kus ta tahtlikult mäletab valesti, need olid põhiliselt 1950. aasta Kaheksanda pleenumiga seotud."

Samuti kinnitas ta, et teos on hea just neile, kes suudavad ka ridade vahelt lugeda. "Väga hea, et ta nüüd ikkagi lõpuks ilmunud on, sest nii vähe on neid raamatuid, kus tollest perioodist keegi midagi ausalt mäletab," ütles Allik ja nentis, et raamatus on ka lehekülgi, mille oleks Käbin ehk võinud isegi ära põletada. "Sealt me ajaloo enda kohta midagi teada ei saa, aga need leheküljed, kus ta tõesti mäletab, on huvitavad."