Tiina Mälberg: minu jaoks oli see sunnitud puhkus väga vajalik

Tiina Mälberg sõnul on tal mitu plaani pidevalt käigus, mistõttu pole tema suvi ka täielikult vaba. "Minu jaoks oli see sunnitud puhkus väga vajalik ja lähen kindlast sinna kampa, kes ütlevad, et kõik märgid ennustasid seda ette," ütles ta ja lisas, et ta valmistab juba teist aastat ette mereluulepidu Kunda rannas. "2017. aastal toimus selline üritus nagu Eesti esimene üldluulepidu, mis on väga palju head vastukaja saanud, aga selle peale tuli juba eelmise aasta veebruaris ettepanek Kunda linnalt, et nende rannas võiks lugeda luuletusi ja teha pidu."

Karl Robert Saaremäe nentis, et kui poleks olnud koroonaviirust, võinuks tal sel kevadel olla juba kolm uut lavastust, mida mängida. "Neid oleks olnud kindlasti väga tore praegu mängida," lisas ta.