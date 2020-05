Mart Sander võitis HÕFF-il Eesti esimese žanrifilmide konkursi

""Kõhedaid muinaslugusid" oli lihtne jälgida ning need olid arusaadava sisuga. Lood olid originaalsed ja huvitavad. Näitlejatöö oli väga hea ning tõetruu. Filmidevahelised üleminekud jäid oma huvitava lahendusega samuti silma. Kogupilt oli põnev tervik," resümeeris žürii.

Valiku tegid ühte žanrifilmide peamisesse sihtrühma, 18–19-aastaste noorte sekka kuuluvad Katarina Sits, Pia Margaret Reinberg, Rasmus Valdmann, Mattias Metsalu ja Robin Pae, kes kõik õpivad Läänemaa ühisgümnaasiumis.

"See, et meie noorte täiskasvanute põlvkond valis välja just sellise üsna aeglase filmi, kus ei ole kuigi palju action´it, vägivalda, seksi ega isegi verd, näitab, et uuel põlvkonnal on väga hea maitse," ütles Sander oma tänukõnes.

Eripreemia sai Rain Rannu komöödia "Ükssarvik".

"See oli omapärane ning humoorikas. Meie jaoks oli film väga motiveeriv: kui midagi väga tahad, siis tegutse ja ära anna alla. Eripreemia terviku loomise eest," kõlas žürii põhjendus.

Konkursi kavas oli kuus eelmisel aastal esilinastunud pikka filmi: režissöör Miguel Llansó "Jeesus juhatab sind kiirteele", Urmas Eero Liivi "Kiirtee põrgusse", Mart Sanderi "Kõhedad muinaslood", Mikk Mägi ja Oskar Lehemaa kahasse tehtud "Vanamehe film", Toomas Aria "Õiglus" ning Rain Rannu "Ükssarvik".

15. Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival jätkub esmaspäeva varahommikuni, kui HÕFF-i virtuaalses kinosaalis Elisa Stage saab vaadata kõiki programmi kuuluvaid filme. Elisa Stage´i platvormil on järelvaadatavad ka kõik festivali intervjuud ja vestlused.