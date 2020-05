Virtuaalne HÕFF kogus üle 10 000 külastuse

Koroonaviiruse tõttu internetis toimunud HÕFF kogus 10 896 külastust. Filme vaadati kolme päeva jooksul 2326 korda ja tasuta seansijärgseid vestlusi autoritega ning muid üritusi 8570 korda, mida on poole rohkem kui eelmisel aastal Haapsalus. Toona kogus festival 5541 külastust.

Kõige populaarsemaks osutus tänavu lühifilmide programm "Väikesed luupainajad" 347 vaatamiskorraga, järgnesid Mélièsi lühifilmide võistlusprogramm 338 ja avafilm "Tule issi juurde" 226 vaatamiskorraga.

Üritustest oli menukaim rahvusvaheline žanrifilmikonverents "Fight or fright – opportunities for the genre industry", mida jälgis üle terve maailma 4985 vaatajat. Ava- ja lõputseremoonia kogusid koos järelvaatamisega vastavalt 644 ja 673 külastust. Kohtumist Uganda filmi "Kes tappis kapten Alexi?" režissööri Nabwana I.G.G. ja produtsent Alan Ssali Hofmanisega vaadati 432 korda.

Arvestades, et ühe piletiga vaatab filmi keskmiselt kaks inimest, sai ainuüksi virtuaalsest filmiprogrammist osa ligemale 5000 vaatajat.

"Teades, kui keeruline on saada reaalseid üritusi taga igatsevaid inimesi arvutiekraani taha, millest kõik on juba väsinud, jääme tulemusega rahule," ütles HÕFFi juht Helmut Jänes ja lisas, et esimest korda sai HÕFF vastu võtta ligemale 20 autorit kokku neljalt kontinendilt. "Nagu numbrid näitavad, vaadatakse neid vestlusi, mida me festivali ajal reaalajas pidasime, aktiivselt järele, ja see teeb rõõmu," lisas ta.

Samuti tõstis ta esile PÖFFi interaktiivset konverentsi "Fight or fright – opportunities for the genre industry", mis läks eetrisse Kultuurikatlast. "Tõenäoliselt kasutame virtuaalset suhtluskanalit ka PÖFFi ajal, eks tulevik näita, millises ulatuses."

Festivali publik valis oma lemmikfilmiks "Surnukuuri lood", mille režissöör Ryan Spindell saab auhinnaks 3D-prinditud pimedas helendava hundi. Järgnesid Carlo Mirabella-Davise "Neela!" ja Ari Asteri "Jaanipäev. Täiendatud versioon".

15. Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimus 8.–10. maini Elisa virtuaalses kinosaalis Elisa Stage. Järgmisel aastal leiab HÕFF aset 30. aprillist 2. maini Haapsalus.