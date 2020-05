Parimaks reisiraamatuks valiti Rein Kuresoo teos

Žürii tööd koordineerinud Go Traveli nõukogu esimehe Tiit Pruuli sõnul sai üheteistkümnenda reisikirjanduse aastaauhinna võidutöö puhul määravaks see, et teose autor on väljapaistev loodusetundja ja hea jutustamisoskusega giid, kes on juhtinud paljusid Aafrika loodusmatku ning oskab neist ka kütkestavalt kirjutada.

"Üks korralik giid peab olema hea lugude jutustaja ning seda Kuresoo kindlasti on. Autor tunneb väga hästi kõiki neid loomi, linde ja kalu, kellest ta kirjutab. Ta mitte ainult ei kirjuta elusloodusest nii, et see su silme ees elama hakkab, vaid maalib ka üldisi olustikupilte ülima tõetruudusega. Tõsiste juttude ning ladusalt arusaadavate looduskirjelduste vahel ei puudu ka peenekoeline huumor," kirjeldas Pruuli.

"Seda raamatut on nauditav lugeda nii neil, kes teavad Aafrika elanikke vaid "Lõvikuninga" filmi järgi kui ka neil, kes on tõsised loodusehuvilised või peavad lihtsalt lugu haaravast reisikirjandusest," lisas Pruuli.

Mullust reisikirjanduse aastat peab Tiit Pruuli tugevaks. "Võrreldes 2018. aastaga oli tegu hea reisikirjanduse aastaga. Oli palju tasemel ja lõbusat seiklust," sõnas Pruuli. "Kuna 2020. aastal eriti reisida ei saa, siis nüüd ongi parim aeg kirjutada ja ka lugeda väga häid reisiraamatuid."

Nominentide hulka jõudsid veel Rene Satsi "Sri Lanka. Nüüd", Andres Karu "Teekond tippu: Minu esimesed 51" ning "Ehh Uhhuduur! Tee teab", mille autoriteks on Hannes Hanso, Mart Kuusk, Priit Kuusk, Liivo Niglas, Kristjan Prii ja Tanel Rütman.

Ära märgiti Tõnu Õnnepalu "Aaker". "See teos tekitas žüriis sama palju vaidlusi kui kaks aastat varem sama autori "Pariis", kuid taas otsustasime, et me ei võta seda teost siiski reisiraamatuna vaatluse alla," kommenteeris Pruuli.

Eelmisel aastal ilmunud reisiraamatuid hindas Go Reisiajakirja toimetus ning žürii esimees Tiit Pruuli.

Sel aastal traditsioonilist preemia avalikku üleandmist ning reisikirjanduse aruteluõhtut ei toimu. Küll aga antakse võitjale tavapäraselt auhinnaks 1000 eurot reisiraha.

Varem on reisikirjanduspreemia pälvinud Roy Strider, Aime Hansen, Viivi Luik, Vahur Afanasjev, Peeter Sauter, Mart Kivastik, Janika Kronberg, Heilika Pikkov, Enn Kaup, Kariina Tšursin ja Margus Sootla, Jaan Undusk, Hendrik Relve ja Berit Renser.