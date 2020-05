Neuronphase avaldas lühialbumi "Corner Games"

Produtsent Anti Aaver, kes on tuntud artistinimega Neuronphase, avaldas digitaalselt lühialbumi "Corner Games", millele on jõudnud neli uut lugu.

Lugude nimekiri:

1. "Dunes (Everything is Everything)"

2. "Gonna Be a Star"

3. "Ibiza"

4. "Can You Drop"

Lühialbumit "Corner Games" on võimalik kuulata Bandcampist ning huvilistel ka tasuta alla laadida. Möödunud aastal ilmus plaadifirma Porridge Bullet alt ka Neuronphase'i täispikk album "LP", mis jõudis kultuuriportaali aasta albumite tabelis 8. kohale.

Kuula plaati siit: