Uus plaat Erinevad esitajad "Bullets No. 3" (Porridge Bullet) 6/10

Nüüdseks juba kolmeosaline plaadisari "Bullets" asetub Porridge Bulleti žanrikirevasse tagakataloogi küllaltki orgaaniliselt. Kaheksa aasta jooksul on kodumaine plaadifirma olnud veidrate helide kohtumispaik, mille popurrii ulatub Mart Avist ja Hypnosaurusest kuni Ajukaja ja Korgiklannini.

"Bullets No. 3" esitleb tantsumuusikat viisil, mis erineb küllaltki palju sellest, kuidas laiem kuulajaskond seda ehk ette kujutab. Viieloolisel EPl, mis tammub lo-fi, ambient'i ja breakbeat'i radadel, kohtuvad kohaliku skeene raskekaallased Ruutu Poiss, Neuronphase ja Madis Puuraid ning ungari produtsent AIWA.

Õnneks või kahjuks kipub valdav osa erinevaid artiste koondavatest kogumikest järgima "võta üks ja viska teist" loogikat. Ruutu Poisi summutatud lo-fi-esteetikaga "Mjau" tõmbab lehe Ross From Friendsi varasemate produktsioonide raamatust, sidudes tolmused trummid väänleva melanhoolsusega. Madis Puuraiu "Teramachi", plaadi kõige vaoshoitum lugu, võtab eeskuju house-muusika pehmemast poolest ning lisab atmosfäärsele kõlale tervisliku koguse perkussiooni. Neuronphase'i "I Have None'il" saadab joviaalne meloodia nüüdseks juba iga kuulaja mällu söövitatud breakbeat'i käiku, olles ühtaegu efektiivne, aga samas liialt turvaline. Produtsendi teine panus – retrohõnguline "It's Yr Groove" – mõjub plaadi kontekstis järelmõttena. AIWA üleliigne "Wakeywalk" jälgib kogumike rusikareeglit, mille kohaselt peab vähemalt üks lugu olema ambivalentne helikatsetus.

Tervikuna puudub kogumikul ühtne identiteet, kuid sarjana täidab "Bullets" olulist eesmärki: kohaliku elektroonilise muusika füüsilisel kujul kättesaadavaks tegemine on päeva lõpuks igati kiiduväärt ettevõtmine.

Kuula katkendeid siit.