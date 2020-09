Ott Sepp kriisipausist: kolm kuud oli okei, aga aitab küll

Vabakutseline näitleja Ott Sepp mängib Soome lavastaja ja näitekirjaniku Antti Mikkola näidendi põhjal tehtud lavastuses peaosa.

"See ei ole üldse lihtne lugu, kuigi pealtnäha tundub," iseloomustas Sepp lavastust "Sorri, ei saa aidata". "Räägib umbes minuvanusest, ligi neljakümnesest mehest, kes on jõudnud oma eluga täiesti ummikusse."

Sepa sõnul tuleb võib selline ummik tekkida sellest, et kui me elame sellises suhteliselt heaoluühiskonnas, kus kõik võimalused on üsna valla, siis mingil hetkel võib tekkida paanika.

"Meil on kõik hästi, kõik olemas, aga ikka närib mõte, et midagi on veel vaja," nentis Sepp. "Võiks hakata elama, aga midagi on ikka puudu, oot-oot, me peame remonti tegema. Sama on inimsuhetega. Suhe võiks täielikult toimida, aga mõtled kogu aeg mingeid probleeme välja ja ei saa aru, et need on sinus eneses, mitte väljaspool või partneris."

Kevadisest kriisiajast rääkides märkis Sepp, et temal küll ei tekkinud seda kripeldust (nagu paljudel näitlejatel), et peaks hirmsasti minema akna peale luuletusi lugema, videoid tegema ja pildil olema. "Ei, see oligi see aeg, kus ma sain enda jaoks aja maha võtta," sõnas Ott Sepp, aga lisas: "See kolm kuud oli okei, aga aitab küll."

Vaata kogu intervjuud videost.