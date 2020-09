Margus Tabor lavastusest "Võrku püütud": mul on väga ebaeakohane roll

Taksojuht John elab mugavat kaksikelu, kuni tema poeg ja tütar kohtuvad internetis ja avastavad, et nende isad on väga sarnased, vahendas "Aktuaalne kaamera". Käivitub pöörane sündmuste ahel ning valede laviin kasvab üle pea, kuni Johnil tuleb oma suur saladus üles tunnistada

Taksojuht Johni osatäitja Margus Tabor kinnitas, et ta on alustanud Ugala nii-öelda ebaeakohase rolliga. "Isegi naine ütles mulle kodus, et tead Margus, kui sa pea alaspidi siin oled, siis püstitõusmisel ole ettevaatlik, ma ütlesin, et mul ei ole aega ettevaatlik olla," sõnas ta.

Ugala loominguline juht Tanel Jonas lubas ametisse asudes tuua Ugala lavale teemasid, mis oleksid tänapäevased. Nii jõudis repertuaari ka "Võrku püütud", kus mängivad kandvaid rolle Ugala uustulnukad Margus Tabor ja Oskar Punga. "Minu meelest nii Margus kui Oskar on väga äge täiendus meie trupile, mulle tundub kõrvalt vaadates, et nad on väga hästi sisse sulandunud."