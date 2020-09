Näitus "Leviaatan: Paljassaare peatükk" uurib maailma pärast liustike sulamist

Kai kunstikeskuses avati 18. septembril näitus "Leviaatan: Paljassaare peatükk", mis annab ühe vastuse küsimusele, milline võiks maailm näha välja 300 aasta pärast, kui kliimamuutus on sulatanud liustikud ja veetaseme tõus on jätnud enda alla terved riigid.

Briti kunstniku Shezad Dawoodi virtuaalreaalsuse fantaasiarännak viib maailma, kus Eesti rannik avaneb meritsi Suurbritannia rannikule ja inimesed on muteerunud vee-elukateks, vahendas "Aktuaalne kaamera". Selles reaalsuses tuleb teha ka valikuid, mis on tegelikult metafooriks neile valikutele, mis meie ees juba praegu seisavad.

Kuraator Ines Geraldes Cardoso ütles, et projet "Leviaatan" sai alguse 2017. aasta Veneetsia biennaalilt. "Tegemist on multidistsiplinaarse projektiga, mis vaatleb kliimamuutuste, migratsiooni ja mentaalse tervise ristumist," selgitas ta ja mainis, et need on tänapäeva suured teemad ja on omavahel hoopis rohkem seotud kui inimesed teavad või tavaliselt mõtlevad.

"Leviaatan: Paljassaare peatükk" koondab enda alla mitmete erialade esindajaid, keda kõiki ühendab huvi mereökoloogia vastu. Disainer Kärt Ojavee objektid kombineerivad looduslikke ja sünteetilisi materjale, astudes omakorda dialoogi Dawoodi VR teosega. "Kõik need objektivad vaatavad ühest küljest tagasi, kuna nende puhul on kasutatud palju pärandtehnoloogiast tuntud tehnikaid," sõnas Ojavee ja lisas, et teisest küljest vaatavad nad tulevikku ja esitavad küsimusi selle kohta, kuidas kunstnikud neid ressursse saaks kasutada.

Kai kunstikeskus on Paljassaare uurimisest alguse saanud projektile stardipunkt. See saab osaks Dawoodi "Leviaatani" sarjast, mis ringleb mööda maailma. Kuraator Karin Laansoo tõi välja, et järgmisena jõuab väljapanek Londonisse. "Üks või kaks filmi on sarja lõpetamisest puudu, siis on kogu eepiline saaga koos ja see hakkab üle maailma rändama," sõnas ta.

Kai kunstikeskusse jääb "Leviaatan" novembri alguseni.