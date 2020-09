Kai kunstikeskuses näeb 300 aastat tulevikku

Näituse keskmes on Shezad Dawoodi uue, "Leviaatani" sarja kuuluva virtuaalreaalsusfilmi maailma esilinastus. "Leviaatan" on esmakordselt 2017. aastal esitletud mitmeaastane, osaliselt juba valminud ja osaliselt valmimisjärgus projekt, mis keskendub inimtegevuse ja kliimamuutuste seostele. See hõlmab 10-osalist filmitsüklit, virtuaalreaalsustriloogiat, skulptuure, maale, mahukat publikuprogrammi ja tsükli taustaks olevat uurimistöö-arhiivi. Ulatusliku multimeedia projekti Tallinna jõudmise lähtepunktiks oli paari aasta tagune sobivate võttekohtade otsing Dawoodi uue filmi jaoks.

Rahvusvaheliselt tuntud kunstniku inspiratsiooniks sai Paljassaare poolsaar, mis käivitas näituseks vormunud aastapikkuse tiheda koostöö Eesti teadlaste ja kunstnikega. "Leviaatani" sarja Paljassaare-peatükk keskendub poolsaare ökoloogilisele, poliitilisele ja ajaloolisele kontekstile.

Näitusel esilinastuv virtuaalreaalsuse kogemus "Terraarium" (2020) viib vaataja 300 aasta kaugusele tulevikku, mil kliimamuutuste tulemusena on 90% planeedi pinnast kaetud veega ning Suurbritannia rannik avaneb meretsi otse Eesti läänerannikule. Virtuaalreaalsusliidese abil tuleviku-Läänemere ökosüsteemi läbides kohtub vaataja organismidega, mis on ellu jäänud või geneetiliste mutatsioonide abil kohanenud uute keskkonnatingimustega. Spetsiaalselt Kai näituse jaoks valminud VR-filmi saab korraga kogeda üks inimene, teistel on samal ajal võimalik jälgida virtuaalseiklust suurelt ekraanilt.

Näitusel on väljas ka Dawoodi uus, pimedas helendav pronksist korallskulptuur, mis asub dialoogi bioloogilise mitmekesisuse spetsialisti Dr Kai Künnis-Berese makrovisuaalidega Läänemere mikroplanktonist ning kunstnik Triin Loosaare Põhja-Tallinna randadest korjatud objektidega.

Näituse heliks on 1956.–1958. aastal prantsuse helilooja Olivier Messiaeni loodud ja lindudele pühendatud "Lindude kataloog". Mängijalt ülimat virtuoossust ja linnulaulu tundmist nõudev teos kõlab näitusel eesti pianisti Peep Lassmanni esituses. 13-osalisest tsüklist saab Kais kuulda kolme klaveripala, mis on pühendatud vastavalt nõmmelõokesele, välja-väikelõokesele ja must-kivitäksile. Teoste helipilt loob seose linnuvaatlusparadiisina tuntud Paljassaare poolsaarega.

Dawood lõi koos disainer Kärt Ojavee ning tema tudengite Katarina Kruusi ja Ann Müürsepaga 1915. aastast pärineva ajaloolise foto põhjal näitusele kaks suuremahulist tekstiiliteost, mis kujutavad Paljassaarel asuvat suurtükikahurväe hoonet. Tekstiilide värvimisel on rakendatud uudset autoritehnikat ning kasutatud erinevaid vetikaid nagu põisadru ja agarik. Veel esitleb Ojavee näitusel ulatuslikku seeriat eksperimentaalsetest materjalidest valmistatud tööriistu ja objekte, mida võiksid kasutada kujuteldavad tulevikukogukonnad.

Kai kinos käivitub näituse perioodiks Kliimakino, kus linastuvad Shezad Dawoodi "Leviaatani" sarja kuuluvad filmid "Ben" (2017), "Yasmine" (2017), "Arturo" (2017), "Jamila" (2018) ja "Ismael" (2018). Näitusega kaasneb temaatiliste jalutuskäikude, tuuride, linnuvaatluste ja erilinastustega publikuprogramm, millega saab peatselt tutvuda Kai kodulehel.

Näitusel osalevad: Shezad Dawood ja Kärt Ojavee, Joonas Plaan, Peep Lassmann, ecoLogicStudio, Robert Treufeldt, Kai Künnis-Beres, Sten Lassmann, Lennart Lennuk, Graham Fitkin, Triin Loosaar, Annika Kaldoja, Katarina Kruus, Ann Müürsepp. Kuraatorid on Inês Geraldes Cardoso, Karin Laansoo ja Triin Metsla

Näitus on avatud 19. septembrist kuni 8. novembrini.