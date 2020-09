Narva muuseumi kunstigalerii näitus paneb viie kunstniku teosed kokku mängima

Näitus, mille nimi on "Lase mul ükskord veel unistada", tegeleb unistamise, unustamise, mälu ja mäletamise, koosolemise ja hetke mõtestamisega. Kunstnike Merike Estna, Kristi Kongi, Kaarel Kurismaa, Holger Looduse ja Anna Škodenko vanemate tööde kõrval on väljapanekul eraldi selle näituse jaoks valminud töid, mis annab vaatajale võimaluse jälgida kunstniku loomingut kui ajas jätkuvat protsessi.

"Näitusel ongi tegelikult kokku kümme erinevat teost, mis omavahel moodustavad suhestuva dialoogi, kuidas üks teos liigub ideeliselt teisesse," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" kunstnik, näituse kuraator ja kujundaja Kristi Kongi.

"Üks lüli, mis kõiki neid kunstnikke võiks veel ühendada, on maalikunst, sest tegelikult kõik need kunstnikud on maaliharidusega ja mõtlevad mingil viisil maali peale, aga mõtlevad sellest erinevat moodi – kes siis jutustab lugu, kes kutsub sisenema töö sisse. Ka värv seintel, mis on tegelikult sümbolistlik element, moodustabki terviku ja aitab kunstnikel omavahel visuaalsel viisil lihtsalt suhelda," sõnas Kongi.

Näitust saab külastada tuleva aasta jaanuarini ainult Narvas.