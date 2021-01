Narva muuseumi juhiks valiti Maria Smorževskihh-Smirnova

Smorževskihh-Smirnova on omandanud doktorikraadi Tallinna ülikoolis kultuuride uuringute valdkonnas ning magistrikraadi Tartu ülikoolis vene filoloogias. Ta on varem töötanud nii Eesti kunstimuuseumis kui ka Tallinna linnamuuseumis, samuti juhtinud Tallinna Vene muuseumit.

"Valimisel said määravaks kandidaadi põhjalikud kogemused ja teadmised muuseumide valdkonnas, Maria kogemused kõige muu hulgas Tallinna Vene muuseumi juhina on andnud kaasa palju väärtuslikku, mida Narvas rakendada. Oluline on nüüd kogu jõud pühendada Narva Muuseumi kui terviku arenguks," ütles sihtasutuse nõukogu esimees Krista Nelson ja lisas, et tähtis on muuseumis stabiilsuse ja töörahu hoidmine. "Nõukogu jaoks oli ka oluline, et Maria on narvalanna, tal on motivatsioon tulla tagasi ning anda oma panus Narva linna arengusse."

"Narva on minu kodulinn ja mulle läheb siinne käekäik väga korda, aga selle linna võimalusi ei ole jõutud veel täielikult ära kasutada," rõhutas Maria Smorževskihh-Smirnova ja lisas, et Narva ajalugu on rikkalik ja täis pöördeid. "Selles peitub omakorda suur võimalus nii sise- kui ka välisturismi silmas pidades, just nüüd on õige aeg teha plaane ajaks, kui see sektor taastub ja rahvas saab jälle meie juures käima hakata, avastada uut ja tutvuda minevikusündmustega."

SA Narva muuseumi juhatusel iikme konkurss kuulutati välja, kuna eelmise juhatuse liikme Ivo Posti leping lõppes. Nõukogul tuli lõppvoorus valida kolme kandidaadi seast.