Koondatud töötaja süüdistab Narva muuseumi juhti ebakompetentsuses

Narva muuseumis 15 aastat töötanud teadussekretär Merike Ivask väidab Facebooki tehtud postituses, et Ivo Posti juhtimise all pole muuseum sisuliselt arenenud, vaid allakäigutrepist suurel kiirusel alla kihutanud.

Ivaski sõnul paistab ilusana vaid Narva muuseumi fassaad, kuid tegelikkuses arenevad vaid varem alustatud projektid ja needki ähvardavad ebaõnnestuda, kui rääkida näiteks linnuse renoveerimisest, mille lõppu alatasa edasi lükatakse. Ivask märgib, et meeskonnatööst polegi võimalik enam rääkida, sest Ivo Posti juhtimisvigade ja autoritaarse juhtimisstiili tõttu on hulk häid töötajaid lahkunud.

Samas postituses teatab Ivask ka enda koondamisest. Koondamise põhjuseks peab ta kriitikat muuseumijuhi tegevuse aadressil.

Ivask oma postitust ERR-ile kommenteerida ei soovinud ning ka Narva muuseumi juhatuse liige Ivo Posti ütles, et tal pole soovi avalikkuse ees "musta pesu pesema" hakata. Muuseumi edukusest räägivad tema sõnul omatulude ja külastajate arvu kasv.

Samas kinnitas Ivo Posti, et tema leping Narva muuseumi juhi kohal töötamiseks lõpeb 31. märtsil ja sealt edasi ta muuseumi enam juhtida ei soovi.

Olukorda kommenteeris SA Narva Muuseum nõukogu esimees Krista Nelson.

"Väga kahetsusväärne, et see nii kaugele jõudis. Tean, et see postitus on juba jõudnud ka kõikide Eestimaa muuseumite postkastidesse. Me seda nõukogu poolt väga ise kommenteerida ei sooviks. Igal asutusel on omad probleemid, omavahelised suhted, mida nõukogu väga hästi ei näe. Me olime teadlikud nendest pingetest, kuid võib-olla ka mitte nii detailsel kujul," rääkis Nelson.

Tema sõnul on nõukogu liikmed Posti tegevuse osas erinevad. "Siin kindlasti nõukogu liikmete arvamused lähevad lahku. Meil on olnud riigi esindajate ja juhatuse liikme vahel eriarvamusi ja kindlasti jääme siiani mingites osades eriarvamusele teatud juhtimisotsustes," selgitas ta.

Nelsoni sõnul pole kriisiolukorras võimalik muuseumile uue juhi leidmiseks konkurssi väljakuulutada. Seda tehakse mai lõpus pärast püsiekspositsiooni valmimist. Seniks alustati läbirääkimisi praeguse juhiga tema volituste pikendamise üle. Kui läbirääkimised ebaõnnestuvad, siis pakutakse Narva muuseumi juhi kohta teisele kandidaadile, kelle nime veel ei avalikustata.