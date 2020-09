Suri näitleja Michael Lonsdale

Esmaspäeval suri 89-aastasena inglise-prantsuse päritolu näitleja Michael Lonsdale (24.05.1931–21.09.2020), kes oli rahvusvaheliselt muu hulgas tuntud tänu oma rollidele James Bondi filmis "Moonraker" ja 1973. aasta filmis "The Day of the Jackal".

Lonsdale kehastas 1979. aasta Bondi-filmis pahalast nimega Hugo Drax ja filmis "The Day of the Jackal" detektiiv Claude Lebeli. Väljaspool prantsuskeelset filmiruumi oli ta tuntud ka rollide poolest filmides "Roosi nimi" (1986), "The Remains of the Day" (1993 ja "Ronin" (1998).

Ta võitis oma esimese Prantsuse Cesari-nimelise auhinna parima meeskõrvalosa eest Xavier Beauvois' 2011. aasta filmis "Of Gods and Men". Ülesastumise eest filmis "The Day of the Jackal" pälvis ta BAFTA nominatsiooni parima meeskõrvalosa eest.

Lonsdale sündis 1931. aastal Pariisis, tema isa oli inglane ja ema prantslane. Oma näitlejadebüüdi tegi ta 1956. aastal filmis "It Happened in Aden". Karjääri jooksul jõudis ta kokku teha enam kui kakssada filmirolli.