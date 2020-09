23. septembril jõuab ETV2 eetrisse režissöör Edouard Deluc' 2017. film "Gauguini teekond Tahitile" ("Gauguin: Voyage to Tahiti"), kus peaosa mängib Vincent Cassel.

Sünopsis:

On 19. sajandi lõpp. Prantsuse impressionistlik maalikunstnik Paul Gauguin ei suuda kodumaal kuidagi oma töid müüa ja unistab looduslapse elust eksootilistel Polüneesia saartel. Tahitil kohtub Gauguin 13-aastase neiu Tehuraga, kes kehastab mehele nii jumalikku ilu, looduslapse metsikust kui ka naiivset elutunnetust, mille poole kunstnik on ise eluaeg püüelnud. Saanud uuest elust ja värskest armastusest uut hoogu, sünnivad just nimelt Tahitil juba surmavalt haige Gauguini ühed kuulsamad maalid Polüneesia põliselanikest.

Režissöör Edouard Deluc, osades Vincent Cassel, Tuhei Adams, Malik Zidi, Pernille Bergendorff, Scali Delpeyrat jt.

"Gauguini teekond Tahitile" on ETV2 eetris 23. septembril kell 21.30.