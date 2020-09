Mercury Prize'i võitis Michael Kiwanuka

Eelmise aasta novembris ilmunud albumi eest võitis Kiwanuka nüüd 25 000 naela auhinnaraha (u 27 300 eurot), kirjutab BBC.

"See on uskumatu," ütles Kiwanuka. "Muusika on kõik, mida ma eales teha olen tahtnud, nii et ma olen tõesti seitsmendas taevas," lisas ta.

Kiwanuka on Mercury Prize'le olnud nomineeritud ka oma kahe varasema albumiga. Nendeks on 2012. aastal ilmunud "Home Again" ja 2016. aastal ilmunud "Love & Hate".

"Ma olin juba leppinud sellega, et kui ma sel aastal ka ei võida, siis ma ei võida tõenäoliselt kunagi," ütles Kiwanuka.

Žüriisse kuulunud DJ Annie Mac ütles, et otsus tehti üksmeelselt. "Ükski kohtunik ei kõndinud õnnetuna minema. Kõik tundsid, et see album tõesti vääris võitu," rääkis ta.