Mercury Prize'i võitis Arlo Parks

"See nõudis suurt pingutust ja palju tööd, et jõuda siia, kus ma praegu olen," kinnitas Arlo Parks tänukõnes ja lisas, et oli hetki, kus ta polnud kindel, kas saab sellega hakkama. "Aga ma olen praegu siin, seega aitäh teile kõigile."

Albumit "Collapsed in Beams", mis ilmus 2021. aasta jaanuaris, on tänaseks müüdud 43 000 koopiat ning see tõusis tipphetkel Briti albumiedetabelis kolmandale kohale.

Mercury Prize'ile oli tänavu nomineeritud 12 albumit, millest kümme olid debüütplaadid. Arlo Parksi kõrval olid nomineeritud:

Berwyn "Demotape/VEGA"

Black Country, New Road "For The First Time"

Celeste "Not Your Muse"

Floating Points, Pharoah Sanders & The London Symphony Orchestra "Promises"

Ghetts "Conflict Of Interest"

Hannah Peel "Fir Wave"

Laura Mvula "Pink Noise"

Mogwai "As The Love Continues"

Nubya Garcia "Source"

Sault "Rise"

Wolf Alice "Blue Weekend"

Möödunud aastal võitis Mercury Prize'i Michael Kiwanuka, varem on auhinnaga tunnustatud muuhulgas James Blake'i, The xx'i, Franz Ferdinandi, Dizzee Rascalit ja Portisheadi.