Briti eksperimentaalne laulukirjutaja Ghostpoet naaseb Eestisse

27. jaanuaril 2022 naaseb Tallinnasse Briti muusika üks silmapaistvamaid eksperimenteerijaid, laulukirjutajaid ja vokaliste Ghostpoet. Fotografiskas tulevad esitusele nii senituntud lood kui ka verivärske looming mais ilmunud viiendalt stuudioalbumilt "I Grow Tired But Dare Not Fall Asleep". Muu hulgas astuvad duona üles ka Anna Kaneelina & Erki Pärnoja.

Kahekordse Mercury Prize'i auhinnaga nomineeritud Ghostpoet (kodanikunimega Obaro Ejimiwe) jõudis 2021. aasta mais oma loomingus viienda stuudioalbumini. "See on justnagu peegeldus sellest, kus me ühiskonnana hetkel paikneme - meil oleks olemas justkui kõik, samas poleks ka nagu midagi. Võimalusi ja valikuid on lõpmatult, aga meile tundub, et kõik on kivisse raiutud," kirjeldas muusik uue kaumängiva üht esimest singlit "Concrete Pony".

Täielikult Ghostpoeti kirjutatud, arranžeeritud ja produtseeritud uhiuuel albumil kuuleb lugematul hulgal eksperimenteerimisi helidega, kompates seejuures talle omaselt mitmesuguseid muusikastiile. Peale selle teeb muusik ka mitmeid koostöid vokalistidega nagu Delilah Holiday, SaraSara, Katie Dove Dixon jpt. Varasemalt on ta erinevaid koostöid teinud muusikute ja bändidega nagu Massive Attack, Nadine Shah, Melanie Di Biasio, Paul Smith jpt.

Üritusel astub üles ka auhinnatud duo Anna ja Erki Pärnoja. 2019. aasta alguses debüütalbumi avaldanud Anna Kaneelina pälvis Eesti Muusikaauhinnad 2020 galal neli auhinda – aasta naisartist, aasta album, aasta alternatiiv/indie album ning aasta debüütalbum. Erki Pärnoja oli aasta 2018 Eesti Muusikaauhinnad galal aasta meesartisti ning 2018 ja 2021 aasta alternatiiv/indie-albumi laureaat. Koos lavale astudes moodustab paar harmoonilise terviku ning lubab kuulajail sukelduda endi sisemaailma läbi hõrgu vokaal- ja helimaailma. Esitusele tuleb enamasti Anna Kaneelina debüütalbumi materjal, sekka ka Erki enda lugusid.