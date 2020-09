Kinodesse jõuab eluloofilm muumide loojast Tove Janssonist

Sünopsis:

Helsingi, aasta 1945. Sõja lõpp on toonud uut hingamist kunstnik Tove Janssoni kunstilisse ja ühiskondlikku vabadusse. Kaasaegne kunst, uimastavad peod ja avatud suhted abielus poliitikuga: tema ebatraditsiooniline elu viib ta vastuollu oma skulptorist isa rangete ideaalidega. Tove vabaduseihaldus pannakse proovile, kui ta kohtab teatridirektor Vivica Bandlerit. Armastus Vivica vastu on elektrit täis ja kõikehävitav, kuid Tove hakkab mõistma, et see armastus, mida ta tõeliselt igatseb, peab olema vastastikune.

Isikliku elu kõrval arenevad tema loomingulised püüdlused täiesti ootamatus suunas. Samal ajal, kui ta keskendub oma kunstniku unistustes maalimisele, hakkab tema kõrvalprojekt – melanhoolsed ning kummituslikud lood, mida ta hirmunud lastele pommivarjendites rääkis – kiirelt oma elu elama. Tema enda elust inspiratsiooni saanud muumid toovad Tovele rahvusvahelise kuulsuse ja finantsilise sõltumatuse. Ajalehes ilmub igapäevane koomiks, lavastatakse näidend ja muumilood võluvad inimesi terves maailmas. Kuid kui ta üritab leida oma kunstniku identiteeti, peab ta leidma üles iseenda.

Filmi režissöör on Zaida Bergroth, mängivad Alma Pöysti, Krista Kosonen, Shanti Roney, Jakob Öhrman, Kajsa Ernst jt. Film on Rootsi ja Soome kaasproduktsioon.