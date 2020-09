Eesti keeles ilmus Tove Janssoni viimane romaan "Puhas mäng"

Autobiograafilise varjundiga teos koosneb vinjettidest, mille peategelased on kunstnik Jonna ja kirjanik Mari. Igapäevaelu ateljees vaheldub rännakutega, kus peategelaste kõrvale ilmuvad värvikad tegelased lisades mängulisust kahe loomingulise hinge püüdlustesse, töösse ja armastusse. Tove Janssoni täiskasvanud lugejale mõeldud raamatutest on eesti keeles ilmunud ka "Suveraamat", "Kujuri tütar," "Aus pettur" ja jutukogumikke.

Värske teose toimetaja Lea Arme sõnas, et raamatu pealkiri "Puhas mäng" võtab hästi kokku ka sisu. "Minu meelest mõjub see teos lugejale nii, et ta teeb su enda ka kuidagi selgemaks ja puhtamaks," tõdes ta ja lisas, et see on imetlusväärne, kui inimene oskab need pildid niimoodi kirja panna.