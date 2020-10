Galerii. Enn Põldroos annab digimaalingute näitusega vanadele teostele uue elu

Näitusel eksponeeritud digimaalingud on valminud graafilise joonistuslaua ja arvuti vahendusel. Suures osas on see tähendanud maalimist otse ekraanil, kuid kunstnik on kasutanud ka valmisdetaile, põhiliselt oma varasematest töödest.

"Meil on tüütu komme võtta kapist ja harjata vanu riideid. Nüüd olen alustanud samasugust revisjoni oma varasemate töödega," märkis Põldroos näituse sisust rääkides.

"Mõni vana vest võib äratada ellu ammu öeldud sõnu. Kramplikult korrutame siis mõttes kohendatud sõnastusi, mis oleksid meie elule ehk andnud teise suuna. Nii kaalun ka mina praegu oma varasemaid pilte," jätkas ta. "Ma taaskasutan neid, teen ümber, üritan anda neile teise elu, märgata seda, mis kunagi jäi tähele panemata. Või hoopis ära rikkuda."

2019. aasta Wiiralti preemia konkursil pälvis Enn Põldroosi graafika Eesti rahvusraamatukogu eripreemia.

Näitus "Taaskasutus" jääb avatuks 24. oktoobrini.