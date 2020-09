Rita Raave meenutas, et Vahtra talus möödus neil Ennuga nüüd kaheteistkümnes suvi. "See oli nii, et hakkasin igatsema, et oleks mul üks väike roheline lapikegi," rääkis Raave. "Et saaks sõrmed mulda ja istutada!" Tema sõnul lummas Vahtra talu atmosfäär nii, et nad ei saanudki sealt enam ära, kuigi esmalt kavatsesid pidada kohta vaid suviti.

"Ma olen aiandusest nii võlutud, et tahaks elu viimase perioodi aednikuna veeta," ütles Raave lavale või filmi naasmise kohta, kuid lisas siiski: "Never say never."

"Paljuke teda ennast on, nääpsuke, ja tegutseb! Kogu see aeg," kiitis Enn Põldroos naist, kes on taastanud talu ja loonud sinna puhkenurki.

"See on vananemise eelis. Kõik kiusatused on kadunud, jäänud on ainult töötegemise tahe. Ja ei ole mingit muud jama, kui vaatad, mis maailmas tehakse, mingisuguseid koroonasid aetakse," märkis Põldroos enda elustiili kohta, rõhutades, et ta ei ole kunagi kunstnikuna nii viljakas olnud kui nüüd.

Vaadake külaskäiku tallu ja terveid vestlusi videost.

