ETV2 teemaõhtu on pühendatud Rita Raavele

ETV2 pühapäevane teemaõhtu on sel nädalal pühendatud näitleja Rita Raavele, kes tähistas 6. aprillil 70. sünnipäeva.

Kell 19.30 "OP" Rita Raave, 2020

Kell 19.45 "Siin ja praegu", 1999

Jüri Aarma külaliseks on Vanalinnastuudio näitleja Rita Raave.

Kell 20.45 "Nipernaadi", 1983

Toomas Nipernaadi teekond ümber suvise Eesti, talude ja perenaiste järgib kirjandusklassika ekraniseerimise kaanoneid. Rõõmus seikleja, kelle jaoks peaaegu kõik on võimalik, mängib naistega, tehes neid sellest hoolimata õnnelikumaks. Rolle vahetades muutub ta vahel ka endale koormaks ja on sunnitud jälle teele asuma. Režissöör Kaljo Kiisk valis Gailiti romaanist kõige iseloomulikumad lõigud ja sidus need peategelase mõõdule vastavaks tervikuks. Varjamatult poeetiline ja maaliliselt lavastatud "Nipernaadi" seob unistusi ning irooniat. Osades Tõnu Kark, Viire Valdma, Katrin Kohv, Aire Johanson, Rita Raave, Margus Oopkaup jt. Film taastati ja restaureeriti projekti Eesti film 100 raames.

Kell 22.15 "Luigeluum. Mängufilmi "Corrida" võtetel", 1982

Mängufilmi "Corrida" võtete argipäevast ja sellest tabamatust, mis ikka kunstitegija ees terendab ning mille poole püüdmiseta ei sünniks vist isegi ebaõnnestumisi. Muusika Sven Grünberg, operaator Dorian Supin. Auhind parima debüüdi eest dokumentaalfilmis režissöör Sulev Keedusele II Nõukogude Eesti filmifestivalil - Tallinn 1983.

Kell 22.40 "Corrida", 1982

Psühholoogiline armastusdraama. Film inimese igatsusest ilu, õnne ja harmoonia järele, mida saab saavutada vaid võltsi ning valet võites. Režissöör Olav Neuland, operaator Arvo Iho. Osades Rein Aren, Rita Raave, Sulev Luik.

Kell 00.10 "Näitleja. Rita Raave", 1990

Saates räägib Rita Raave näitlejaks olemisest, üksindusest, lilledest ja oma "minast". Intervjueerib Anne Tuuling.