Märt Väljataga: Glück Ameerika praegusse luulesse hästi ei sobigi

Kirjandus-Nobeli võitis luuletaja Louise Glück Ameerika Ühendriikidest, kellest Eestis just liiga palju ei teata. Kirjandusteadlase ja luuletõlkija Märt Väljataga hinnangul on Glück Ameerikas üks hinnatumaid luuletajaid, kuigi ta selle maa luuletraditsioonidega eriti ei haaku, kuuludes pigem teise ilmasõjaaegsesse Kesk-Euroopa sümbolismi.

"Minu teada ei ole Louise Glücki luuletusi eesti keelde tõlgitud, aga see olukord võib ruttu muutuda, sest tema luuletused on hästi tõlgitavad ja inglise keele oskajaid on Eesti luuletajate seas ka palju, nii et ma ei imestaks, kui näiteks aasta pärast ilmuks valik Glücki luuletusi kas kuskil ajakirjas või raamatuna," lausus Väljataga. Seda enam, et maailma luules on Glück praegu üks tuntumaid nimesid.

Väljataga sõnul on Glück üks respekteeritumaid ameerika luuletajaid, kuigi ta selle maa luulesse eriti ei sobigi. "Tal on ungari-juudi juured ja ta luule meenutab teise maailmasõja eelset Kesk-Euroopa sümbolismi," tutvustas Märt Väljataga. "Meenutab saksakeelseid autoreid nagu Trakl ja Rilke. Glück on hästi intiimne ega esinda Ameerikas moes olevat pihtimuslikku stiili või seisukohti võtvat laadi, ta on vaoshoitud, aga emotsionaalne. Selline vana aja traditsiooniline luuletaja."

Glücki luuletused on rütmilised, aga enamasti siiski vabavärsis. Kasutab palju mütoloogilisi allusioone Vana-Kreekast, kirjutab palju loodusest ja hingest ja muudel igavikulistel luuleteemade, iseloomustas Väljataga. Kuigi Glück kirjutab inglise keeles, ei ole ta keeles kinni, lisas ta.

Märt Väljataga tõlkis vilkalt ka ühe Glücki luuletuse:

Louise Glück

Ööränded (Night migrations)



See on hetk, mil jälle näed

mägipihlaka punaseid marju

ja tumedas taevas

lindude öörändeid.



Mind teeb kurvaks mõte

et surnud neid enam ei näegi –

neid asju, millest sõltume meie,

nad kaovad.



Mida siis hing lohutuseks teeb?

Ütlen endale, et võib-olla ta

ei vajagi neid rõõme enam;

võib-olla mitte olla on piisavalt lihtne,

olgu seda kujutleda raske.

Tõlkinud Märt Väljataga