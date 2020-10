Piret Karro luuletused. Imre on Berliinis

Imre on Berliinis

Adrien on Prahas

Miriam on Bratislavas

või Brnos?

Sara on Torontos

Eglė on Žeimiai mõisas Leedus

ratas on Berliinis Linda keldris

Marta on Varssavis

raamatud on Budapestis Azamati kapi otsas

Petar on Lastovo saarel Aadria mere ääres

Sasha on Moskvas

päevikud on Tartus isa pööningul

Agnė on Vilniuses. Ei, Kaunases

*

kuidas võtta enesele ruumi

enda alla ja ümber ja kohale

kuidas öelda

et need on minu tunded ja nii on ja ehitada oma tunnetele maja

või loss

isegi kui õhust või liivast

*

tahan kassi ja kaissu