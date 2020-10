Carolina Pihelgas: Louise Glück on keeleliselt tundlik autor

Kirjandus-Nobeli võitis luuletaja Louise Glück Ameerika Ühendriikidest, kelle teoseid tervikuna eesti keeles avaldatud ei ole. Küll aga on mõned tema luuletused eesti keelde seadnud luuletaja ja tõlkija Carolina Pihelgas.

"Ta on eeskätt lüüriline luuletaja, ta kirjutab palju üldinimlikest asjadest – suhetest, perekonnast, surmast näiteks, võib olla traagilisematest sündmustest," rääkis Pihelgas "Aktuaalsele kaamerale".

Ta lisas, et Glücki on huvitanud ka antiikmütoloogia. "Võib olla ta erineb sellega praegusest Ameerika peavoolu luulest, mis on pigem keelemänguline, irooniline ning tihti intertekstuaalne ja krüptiline," sõnas Pihelgas.

Keeleliselt on Glück Pihelgase sõnul väga tundlik. "Seal on poeetilist sügavust, ta on väga erudeeritud autor," ütles ta.

Louise Glück

"Külalised võõrsil"

2013

katkend

Minu ema ja isa seisid välistrepil

külma käes. Ema vahtis mulle otsa:

tütar, naine nagu ta isegi.

Meie peale ei mõtle sa kunagi, ütles ta.

Loeme su raamatuid, siis kui nad taevasse jõuavad.

Meid seal peaaegu ei mainitagi, õde ka mitte.

Ja nad osutasid surnud õele, kontvõõrale,

ema tugevas embuses.