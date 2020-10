Lasteraamat "Kõhu mäss" avab läbi huumoriprisma tõsiseid teemasid

Loo peategelane on teise klassi poiss Uku, kelle kõht otsustab ühel päeval hakata streikima sissetuleva rämpstoidu vastu, kõrvad väsivad tümpsust ja silmad pidevast arvutiekraani vaatamisest.

"Kuna teema on tõesti tõsine, siis minu jaoks oli oluline seda avada läbi huumoriprisma. Selleks, et tekst ei saaks liiga kuiv, panin ma siia omast arust palju nalja ja minu meelest sai kokkuvõttes lõbus raamat," rääkis autor Helena Koch "Aktuaalsele kaamerale".

Raamatut kaunistavad Olga, Märt Rudolf ja Priit Pärna joonistused, millesse on kätketud rohkelt fantaasiat ja sõnamängu.

"Ma olin meeldivalt üllatunud. See oli hästi lahe koostöö ja siin on ka lisanalja, mida tekstis ei ole – tekib ekstra mõõde sellele tekstile," sõnas Koch.

Raamatu illustratsioonid valmisid pere ühistööna.

"Kui Helena saatis loo ja me lugesime koos Märdiga – kuna peategelane oli täpselt sama vana, teises klassis ja kaheksa-aastane, siis me muidugi lugesime koos ja rääkisimeka sellest –, siis ma hakkasin joonistama ja alguses Märt joonistas kõrvale," rääkis illustraator Olga Pärn ja lisas, et peagi tuli ka Priit vaatama, mida nad teevad ja pakkus välja, et nad võiksidki kasutada Märdi joonistusi. "See on täiskasvanu idee, aga joonistatud lapse poolt," lisas Pärn.

Märt Rudolfi jaoks on see juba teine töö illustraatorina – eelmine oli emaga kahasse tehtud pildid Aino Perviku raamatule "Nummipealt ja mujalt".

"Kõhu mässu" raamatus on Märt Rudolfi lemmiktegelaseks rämpstoit, sest talle sai piltidel relvi joonistada.

Märt lisas raamatusse ka päris oma keelemänge ja kasutas joonistades täitsa oma stiili.