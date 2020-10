Klaasikunstnik Marie-Ann Raun: on rõõmustav, et Tarbeklaasist taas lugu peetakse

Emeriitprofessor ja klaasikunstnik Maie-Ann Raun rõõmustab, et Tarbeklaasist jälle lugu peetakse, seda prügikasti ei visata ning kõik säilib. "Kuna seda klaasivabarikut enam ei ole, siis on see täielik kultuurilugu, klaasi ajalugu," rääkis Raun.

Tarbeklaasi kogumise buum on Raunale mõistatuseks. "Ma arvan, et see on koroonaajast, inimestel oli rohkem vaba aega ja nad hakkasid seda uurima," pakkus Raun.

Kai Lobjakas, Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi direktor kinnitab Tarbeklaasi kasvavat populaarsust. "Juba neli aastat tagasi, kui tegime Tarbeklaasist näituse, saime aru, et meie huvi ja teadmiste kõrval on suur kogujate ring. See oli esimene ja nüüd on tulnud teine kogujate laine," rääkis Lobjakas. Samas arvab direktor, et kogumise kõrval on tänaseks oluline ka säilitamine. "Inimesed teadvustavad, mis Tarbeklaas on ja hoiavad alles."