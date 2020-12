Tarbekunsti- ja disainimuuseumis avatakse seni mahukaim Eesti disaini püsiväljapanek

Uuel püsinäitusel "Sissejuhatus Eesti disaini" on mööblit, riideid, ehteid ja keraamikat. Kokku ligi 500 eset, kavandit ja fotot enam kui 200 disainerilt või ettevõttelt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti tarbekunsti- ja disainimuuseumi näitus hõlmab perioodi möödunud sajandi algusest kaasajani. Vaatamiseks on välja pandud Lutheri tehase lauad ja toolid, Langebrauni portselan, nõukogude aja tarbekunsti ja moe näiteid kuni tänaste disainihittide, Huumi saunakerise ja Mare Kelpmani sallideni.

Näituse kuraator Kai Lobjakas kinnitas, et selle näitusega soovivad nad näidata võimalikult erinevaid pooli disainist. "Soovime laiendada arusaama disainist kui lihtsalt ilusast ja läikivast asjast," sõnas ta ja lisas, et näitusel pole eksproneeritud midagi juhuslikku. "Kõigel on olnud selge mõju meie elule, kellel rohkem, kellel vähem, aga igatähes ei ole need ilma mõjuväljata maailmad."

Üks autor anonüümsena mõjuva disaini taga on Eino Mäelt, kes on kujundanud mitmed Tarbeklaasi toodangust tuntud vaasid, kausid ja klaasid, mis nii mõnelgi vaatajal siiani riiulil või kapis. Eino Mäelti sõnul on Eestis häid noori klaasikunstnikke , kuid nende väljavaated on napid. "Tänapäeval on klaasitööstus välja surnud ja need tragid, kes vähegi viitsivad, teevad pisikesi asju, kuna suurtootmist ei ole."