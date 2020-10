Kadri Mälk kujutab melanhoolset koera

Kooslust ühendavaks võtmeks on Mälk valinud buldogi metafoori, kirjeldades teda tasakaaluka ja intelligentse olendina.

"Vajaduse korral kaitseb buldog kõiki. Ta on arenenud huumorimeelega rahulik ja mõtlik loom. Kangekaelne, ent aristokraatlike maneeridega melanhoolik," ütleb Kadri Mälk. "Arvestada tuleb sellega, et teda ei tohi sundida ja ta enne mõtleb, kui tegutseb."

Näiliselt taltsutatud loomas säilib siiski talle loomuomane metsikus ja silmale nähtamatu, mida ka Mälgu ehtetest pahvakutena õhkub. Ekspositsiooni keskmeks on autor asetanud oma õpetajale Leili Kuldkepile pühendatud teose. Teoste valik näitusel suunab vaataja suhestuma nii autori mõtete kui ka isiklike sisemaastikega.

Kadri Mälk (sündinud 1958) on rahvusvaheliselt tuntud Eesti ehtekunstnik; elukutselt kunstnik, kutsumuselt metafüüsik. Eesti Kunstiakadeemia ehtekunsti eriala pikaaegse juhina on ta muutnud ja laiendanud märkimisväärselt ehtekunsti tähendust, suunanud ja kujundanud terve põlvkonna Eesti ehtekunsti olemust ning haaret. Mälgule omane esteetika on tume ja poeetiline, teemakäsitlustes on ta ühtaegu müstiline, romantiline ja teravmeelne.

Mälk lõpetas Eesti Riikliku Kunstiinstituudi ehtekunsti eriala 1986. aastal, jätkates samas mõned aastad hiljem õppejõuna, 1996. aastast professorina. Ta on täiendanud end mitmel pool Euroopas ja Aasias, uurinud põhjalikult kivikasutust ja lihvimist.

1990. aastatest on Mälgu näitustel esinemine sage ja ulatuslik ning tema kaasatus rahvusvahelisel ehtekunstimaastikul tihe ja tuumakas, ulatudes Soomest New Yorki ja Hollandist Shanghaisse. Ta on pälvinud rohkelt tunnustust ning tema töid leiab muuseumides ja erakollektsioonides üle maailma.

Loomingu ja õpetamise kõrval on ta kirglik ehtekollektsionäär ning täpse tunnetusega kirjutaja. Ta on koostanud ja välja andnud arvukalt raamatuid.

Näituse publikuprogramm:

21. oktoobril kell 17.30 kunstnikuvestlus

11. novembril kell 17.30 Kadri Mälgu loeng "Vääriskivi".

Näitus jääb lahti 10. jaanuarini.