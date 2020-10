Kai Lobjakas: Kadri Mälk oskab anda oma esemetele sisutihedaid taustu

Muuseumi direktor Kai Lobjakas ütles ERR-ile, et talle on Kadri Mälgu puhul meeldinud alati võime luua metafoore. "Ehete vaatamise järel soovitan viia nad kokku pealkirjadega, et mõista, kuidas ta midagi nimetab, ja läbi selle saab vaataja neid seoseid edasi luua," selgitas ta.

Kantavate funktsionaalsete ehete kõrval on kunstnik kõikvõimalikesse materjalidesse valanud ka abstraktseid skulpturaalseid vorme. "Siin on nii ühte kui teist ja see on tunnuslik läbi tema loomingu," tõdes Lobjakas ja mainis, et kindlasti pole Mälk väga funktsionaalsete objektidega tegelev kunstnik. "Ta on väga osav neile esemetele siiski sisutihedaid taustu andma."

Näitus "Buldog" on Tarbekunsti- ja disanimuuseumis avatud kuni 10. jaanuarini.