Kellerteater toob lavastused ka nendeni, kes teatris käia ei julge

Kellerteatri virtuaalteater otseülekannetega loengutest ja lavastustest on nüüdseks muutunud hübriidvormiks, kus publik on nii saalis kui ka kodus ekraanide ees. Teatri missioon on, et keegi ei peaks teatrist loobuma — kõik, kes kardavad nakatuda, saavad teatrit vaadata kodus ekraani ees.

Stseen lavastusest "Mõrvad Rue Morgue'il". Autor/allikas: Anastasia Semjonova

Järgmine loeng, mida üle kantakse, on kolmapäeval, 14. oktoobril Kellerteatris, mil folklorist Marju Kõivupuu räägib teemal "Hirm ja õudus rahvapärimuses", 15. oktoobril peab Rein Raud loengu "Hiina ja Jaapani õudused", 4. novembril on publiku ees Valdur Mikita, kes kõneleb Kalevipojast. Otseülekandeid Kellerteatris teostab Still Frame koos voogedastusplatvormi Television.ee-ga.