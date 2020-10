Galerii. Lennusadamas avati näitus ookeanidest ja Läänemerest

"Eesti teadlased osalevad tipptasemel maailmamerd uurivates teadusprojektides, mistõttu on aeg tuua see teema populaarteaduslikus vormis ka meie muuseumikülastajateni," ütles Eesti Meremuuseumi juht Urmas Dresen.

"Näituse avamisega Tallinnas saab esimest korda siinsel kontinendil näha Ameerika Loodusloomuuseumi käsitlust sellest, kuidas ja mida on suudetud seletada ookeanide kohta, mille pinnast on uuritud vaid kuni 15 protsenti. Läänemeri seevastu on üks maailma uuritumaid veekogusid ja nii sai Ameerika näituse täiendusena koos viie valdkonna teadlasega loodud ka meie kodumerd tutvustav väljapanek," rääkis Urmas Dresen. Ta lisas, et käesolev näitus on Eesti Meremuuseumi teine koostööprojekt Ameerika Loodusloomuuseumiga, mis on USA üks suurimaid muuseume.

Ameerika Loodusloomuuseumi ihtüoloogia osakonna ja näituse "Tundmatu ookean" kuraator John Sparks kiidab mereteadlastest kolleedige leidlikkust: "Nad kasutavad ja kohandavad tehnoloogia viimast sõna, et jõuda avastusteni, millest varem vaid unistada saime. Näiteks alles hiljuti seletasime kolleegidega, kuidas avaldub merekaladel fluorestsents – nähtus, mille abil organismid imavad valgust, muundavad seda ja kiirgavad välja teise värvina."

"Näituse külastajad saavad teada nii sellest uurimistööst kui paljust muust, kohates näitusel teadlasi, kes heidavad valgust meie maailmamere seninägematute piiride taha," rääkis Sparks.

Läänemerd tutvustav eestikeelne lasteraamat "Ümarmudil otsib kodu" on välja antud kirjastuse Tammerraamat ja Eesti Meremuuseumi koostöös. Autor Katrin Väljataga osaleb esitlusel 17. oktoobril kell 13.00. Raamatu on illustreerinud Anu Kalm.

Teist näituseprojekti raames sündinud väljaannet "Veealuse maailma õhtuõpik" esitletakse õpetajatele keskkonnakonverentsil 19. oktoobril. Raamat on ilmunud koostöös kirjastusega Hea Lugu. Populaarteadusliku väljaande on koostanud Kirill Anjutin ning näituse "Läänemeri maailmameres" peakuraator Liisa Randmaa (Eesti Meremuuseum) ja kuraatorid Kalle-Mart Suuroja (Eesti Geoloogiateenistus), Kai Salm (Tallinna Tehnikaülikool), Arno Põllumäe (Tartu Ülikool) ja Vladimir Karpin (Veeteede Amet).

Näitus "Tundmatu ookean" jääb Lennusadamas lahti 25. aprillini 2021. Näitust "Läänemeri maailmameres" saab vaadata 30. juunini 2021. Osalemine näituse avaprogrammis muuseumipiletiga.