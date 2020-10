Galerii: Dokfoto keskuses avati näitus fotodele jäädvustatud unistustest

Kelleks sa tahad saada? Seda küsimust on fotograaf Vincent Tremeau esitanud kuue aasta jooksul ligemale 1000 lapsele. Mängulised vastused on jäädvustatud fotodele, millest osa on nüüd üleval Juhan Kuusi Dokfoto keskuses avatud näitusel "Kui ma ükskord suureks saan".

Sarja kõige esimesel fotol on väike aafrika tüdruk, kes tahab saada medõeks. Tema kodumaal käis sõda ning laps oli sügavalt traumeeritud.

"Me olime suletud paigas, kust lapsed ei saanud välja minna, sest see oli liiga ohtlik. Siis ma küsisin, et mida te tahate teha, kui kasvate suureks. Hakkame mängima lõbusat mängu, kus te püüate suvaliste asjade abil näidata, kelleks te tahate saada," rääkis kriisifotograaf Vincent Tremeau "Aktuaalsele kaamerale".

Sellest sai alguse sari, mis hõlmab laste unistusi Malis, Kongos, Kesk-Aafrika vabariigis, Iraagis ja mujal, kuhu kriisifotograafi amet Vincenti viis. Tema sõnul peegeldavad laste unistused tugevalt keskkonda, kus nad on elanud. Nii tahab viiest kongo poisist neli saada sõduriks. Ebolasse surnud suurperest ainsana eluga pääsenud laps unistab hoopis arstiametist. Väike tüdruk maailmast ära lõigatud Tšaadi pagulaslaagris tahab aga saada IT spetsialistiks, et taas maailmaga kontaktis olla.

"Khadijah tuli selle tahvlikesega, kuhu oli kriidiga joonistatud see tuttav kujund. Ta ütles, et see on arvuti, sest ma tahan saada informaatika inseneriks. Tšaad on üks riikidest, kus on kõige madalam interneti kättesaadavus maailmas. Ma küsisin, et miks sa tahad saada arvuti inseneriks ja ta vastas, et varem käis ta sageli interneti kohvikus ja seeläbi oli tal ligipääs kogu maailmale. Nüüd, ilma internetita tundis ta, et on jäetud ilma vabadusest saada informatsiooni," kirjeldas Tremeau.

Fotograafil endal on samuti üks unistus: otsida need lapsed umbes kümne aasta pärast üles ning vaadata, mis on nende unistustest tegelikult saanud.