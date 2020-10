Carolina Pihelgas: Ilya Kaminsky on väga hea loojutustaja ning ka tema kujundikeel on rikkalik

Tõlkija Carolina Pihelgas ütles ERR-ile, et Kaminsky luulekogu võib vaadata ka kui mõistujuttu 20. sajandi ajaloost, kuid see heidab kriitilise pilgu ka Ukraina sõjale ning kaasaegsele Ameerika ühiskonnale, Üheks oluliseks motiiviks on tema sõnul ka isikliku vastutuse küsimus.

"Ameerika luules on minu arvates kõige huvitavam osa kas esimese või teise põlvkonna sisserändajate looming," ütles Pihelgas ja lisas, et nende teemad pole nii endassetõmbunud, vaid vaatavad laiemalt maailma ajalugu ja seda, kust nad ise põlvnevad.

Kaminsky loomingus on tõlkija sõnul nii ajaloolist konteksti kui ka üldinimlikke teemasid. "Tema luule puhul ongi võib-olla kõige huvitavam see, et ta on väga hea loojutustaja, aga samas on ka tema kujundikeel hästi rikkalik."