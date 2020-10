Aurelia Aasa filmisoovitused: "Põleva tütarlapse portree", "Suveniir" ja Prantsuse animafilmid

"Põleva tütarlapse portree", rež Céline Sciamma

Film viib vaataja 18. sajandi lõpukünnise Prantsusmaale ühele üksikule saarele, kuhu noor maalikunstnik läheb maalima kõrgest soost neidu, kellega tal tekib suhe. "Kuna see film on nii kauni pildikeelega, siis ta kindlasti avardab horisonti igas keeles."

"Põleva tütarlapse portree" ka mõjub justkui 18. sajandi olustiku maal, sõnas Aasa.

"Maalil ja kunstil on üldse väga oluline tähendus. Ühelt poolt on see selle kunstniku lugu, aga see toob välja ka piirid ja piirangud, mis naisi toonases ühiskonnas saatsid. Naiste emantsipatsiooni teema on siin tugevalt sees."

Aasa sõnul on see üks filmidest, mida peaks vaatama just kinosaalis, sest seal hakkab suure ekraani võlu tööle, mis võimaldab filmi sisse minna.

"Suveniir", rež Joanna Hogg

Filmi peaosades on Tilda Swinton ja tema enda tütar, kes mängivadki ema ning tütart. Aasa sõnul on ka filmi režissöör väga põneva looga naine, kes tegi oma esimese filmi, kui ta oli 47-aastane. "Suveniir" on tema neljas film.

"See keskendub praktiliselt eranditult Briti kõrgklassi elule. Ta ka ise oli pärit sellisest perekonnast, nii et see on ka tema enda eneseületus läbi oma loomingu."

"Suveniir" ongi Aasa sõnul ennekõike eneseotsingu lugu ja noore neiu arengu ja kasvamise lugu. "Me leiame ennast 1980. aastate Suurbritanniast, kus on noor filmitudeng ja tema küllaltki probleemne suhe ühe toksilise ja eluga pahuksis oleva mehega."

Kuigi see suhe on filmis oluline element, on tema sõnul siiski põhiline ikkagi teekond kõrgklassi perekonnast filmimaailma.

Prantsuse animafilmide festival Sõpruses: "Adama" ja "Kabuli pääsukesed"

Aasa märkis, et Prantsusmaa animafilmi traditsioon – nagu kogu filmitraditsioon – on väga tugev. Kaks filmi – "Adama" ja "Kabuli pääsukesed" linastuvad Prantsuse animafilmide festivali raames ja neid näeb kahel järgneval laupäeval Sõpruses.

"Mõlemad filmid on küll keerulistel poliitilistel teemadel, aga samas on need filmid, mida võiksid vaadata ka nooremad, kuna animafilm annab võimaluse käsitleda väga keerulisi, vägivaldseid ja veriseid teemasid teises võtmes. Kindlasti on siitki midagi kaasa võtta."

Kuna tegemist on animafilmiga, siis loob see Aasa sõnul hoopis teise maailma ja annab sellele paratamatult juurde mängulisust ning võimalust keerulistest teemadest teisiti ja teise nurga all üle libiseda.

"Lastefilm ei peagi olema alati ninnu-nännu, vaid tegelikult on tore, kui seal on ka sügavust sees."