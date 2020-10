Betoonisõber 2020 on Maris Mändel

Maris Mändel on ehitusajaloolane ja muinsukaitse spetsialist, kelle teadustöö peamised uurimissuunad on Eesti 20. sajandi ehitusajalugu ja arhitektuuri restaureerimine, lisaks on ta tegutsenud muinsuskaitselise järelevalve alal. Marise uurimisvaldkondade hulka on pikaajaliselt kuulunud Eesti betoonehitus ja selle ajalugu.

Maris on ligi 20 aastat tihedalt seotud olnud Eesti Kunstiakadeemiaga, alates 2003. aastast üliõpilasena ning siis juba teaduri ja õppejõuna. Nii tema magistritöös "Varajane raudbetoon Eesti arhitektuuris" (2009) kui doktoritöös "Tehiskivimaterjalid Eesti 20. sajandi arhitektuuris" (2019) on üheks põhiteemaks betoon.

"Mitmed Marise osalusel valminud raamatud on olnud oluliseks panuseks Eesti betoonehituse ajaloo talletamisel, teadvustamisel ja populariseerimisel," ütles Eesti Betooniühingu esimees Tiit Roots. "Sama kehtib ka tema esinemiste kohta avalikkuse ees. Alati võib Marise puhul kindel olla ettevõetud teemade tasakaalustatud, lugupidaval moel käsitlemisele. Eriti tahaks esile tõsta publikatsioone Lennusadama vesilennukite angaarist, Vene-Balti laevatehasest, Heinrich Laulust ja August Komendandist," lisas Roots.

Marise head esinejanärvi võib nautida Teaduste Akadeemia lühiloengute konkursil "Teadus 3 minutiga" tehtud videoklipis "Silikaattellis – hoidmist väärt materjal", mida hinnati kogu võistluse parimate hulka.

Maris Mändeli huvi kivimaterjalide vastu ei ole jäänud märkamata ka Eesti Betooniühingus. Ta on mitmel korral esinenud Betoonipäevadel betoonehituse ajaloo teemadel. Betooniühingu poolt välja antud koguteoses "Eesti betoonehituse ajalugu" oli Marise kanda arhitektuuripeatükkide kirjutamine.

"August Komendandi mälestusteraamat "18 aastat arhitekt Louis I. Kahniga", mis möödunud aastal Betooniühingu poolt välja anti, sai eesti keeles ilmumiseks ühe algtõuke just temalt," sõnas Eesti Betooniühingu tegevdirektor Toomas Vainola. "Maris võttis betoonimeestel nööbist kinni ja viitas temale omasel vaiksel moel, et vaat see on üks raamat, mida kindlasti võiks eesti lugejale ka tutvustada."

"Betoonisõber 2020" aunimetus kuulutati välja kolmapäevasel Betooni Tehnoloogiapäeval Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Auhinna Eesti Betooniühingu "Betoonisõbrale" Maris Mändelile tegi kunstnik Jüri Mildeberg.

Eesti Betooniühing annab välja "Betoonisõbra" aunimetust, et väärtustada ja esile tõsta neid inimesi (ja ka organisatsioone), kes panustavad betooni kui enimkasutatavasse kodumaisesse ehitusmaterjali selle kõikvõimalikes avaldumisvormides.